Matteo Cocchi e Matteo Spinaccè, terzino sinistro classe 2007 e centravanti classe 2006, erano con l'Italia Under 19 per uno stage a Coverciano. Ma è stata proprio l'Italia a comunicare la decisione del'Inter di richiamare i due giocatori alla luce dei recenti infortuni. Inzaghi, infatti, non avrà Carlos Augusto e Zalewski, mentre in attacco sono fuori Correa e Thuram.