C'è grande attesa, da parte dei tifosi dell'Inter, per capire quale formazione scenderà in campo contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia. Chi pensava ad un turnover totale, con 11 riserve in campo dal primo minuto, difficilmente verrà accontentato. Inzaghi, che è alle prese sempre con l'assenza di Carlos Augusto e Thuram, farà ovviamente un turnover importante e massiccio ma non totale.