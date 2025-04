Continua lo slalom dell’Inter tra un impegno e l’altro. Si scende in campo nuovamente stasera, alle 21, per il quinto derby stagionale contro il Milan. In palio c’è l’accesso alla finale di Coppa Italia: si parte dall’1-1 della semifinale d’andata. Gara delicata già di suo, resa ancora più importante dal momento che stanno vivendo i nerazzurri, reduci dalla sconfitta di Bologna e attesi dalle sfide con Roma in Serie A e Barcellona in Champions League nel giro di pochi giorni.