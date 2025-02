Il cosiddetto dubbio lascia aperte le porte. E l’Aia queste porte le chiude: il gol di Arnautovic è regolarissimo. Si sono spalancate visioni differenti sull’1-0 della punta austriaca nel match di Coppa Italia contro la Lazio: ombre, gol da annullare, ipotesi di irregolarità per fuorigioco attivo di De Vrij. Ma i vertici arbitrali lo hanno definito "regolare", un offside quindi non punibile.

"Innanzitutto l’estetica del gol non viene tenuta in considerazione, ci mancherebbe, e va detto che la cosiddetta linea di visione del portiere è un concetto che va valutato in dinamica: per cui non vale solo al momento del tiro ma va tenuto "vivo" anche fino alla propria conclusione, quindi lungo tutto l’arco del colpo medesimo.