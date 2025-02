Torna la Coppa Italia: alle 21:00 l'Inter scende in campo per il match contro la Lazio valido per i quarti di finale della competizione

Torna la Coppa Italia: alle 21:00 l'Inter scende in campo per il match contro la Lazio valido per i quarti di finale della competizione. I nerazzurri, qualificati grazie alla vittoria per 2-0 contro l'Udinese, affrontano i biancocelesti guidati da Baroni che negli ottavi hanno eliminato il Napoli con una vittoria per 3-1 all'Olimpico.