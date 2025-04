Inter e Milan tornano ad affrontarsi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in un derby ad alta tensione che deciderà quale delle due squadre approderà alla finale. La gara d’andata, giocata sempre allo stadio Meazza, si è conclusa con un pareggio per 1-1, grazie alle reti arrivate nel secondo tempo: Abraham per il Milan e Calhanoglu per l’Inter.