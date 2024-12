Inter-Udinese, chi vince affronta la Lazio: il tabellone di Coppa Italia

L'Inter sfiderà l'Udinese di Kosta Runjaić giovedì 19 dicembre alle ore 21:00 negli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025. I nerazzurri debutteranno nella competizione in questa fase, come è consuetudine per le otto teste di serie della Coppa Italia e affronteranno i friulani nel turno unico (gara secca) che verrà disputato in gara unica a San Siro.