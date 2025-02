In semifinale l'Inter se la vedrà col Milan che ha già vinto il derby nella finale di Supercoppa a Riad. "Ci penseremo ad aprile - dice Inzaghi - ora abbiamo tante partite ravvicinate e siamo in difficoltà sugli esterni. Ma dobbiamo andare avanti partita dopo partita e piano piano sapremo cosa ci aspetta". Inzaghi ha quindi elogiato Frattesi e Taremi "che non erano al meglio ma hanno giocato senza battere ciglio perché sapevano che bisognava aiutare la squadra. Taremi e Frattesi hanno giocato con antidolorifici ma non si sono tirati indietro"