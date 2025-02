L'Empoli ribalta tutti i pronostici e per la prima volta nella sua storia vola in semifinale di Coppa Italia. Juve eliminata

L'Empoli ribalta tutti i pronostici e per la prima volta nella sua storia vola in semifinale di Coppa Italia. Eliminata ai calci di rigore una Juventus irriconoscibile. Primo tempo che i toscani chiudono in vantaggio grazie al gol di Maleh che con un tiro potente e preciso da fuori area spiazza Perin.