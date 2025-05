Massimo Mauro durissimo dopo il ko del Milan in Coppa Italia contro il Bologna: queste le sue parole in studio a Sportmediaset

"La cosa più strana è che il Milan sotto 1-0 non ha fatto nulla. Non ha avuto occasioni da gol, niente proprio, niente.

Il Milan quando era sotto non ha fatto nulla”, ha sottolineato ancora Mauro. Che poi ha sottolineato i grandi meriti del Bologna e di Italiano. "Splendida la dedica fatta da Italiano a Barone e la sua famiglia in questo momento, non me lo aspettavo. Ti fa capire anche il lato umano di questa persona, che importanza dà ai rapporti umani".