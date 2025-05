Vigilia di finale di Coppa Italia per il Milan. Domain la sfida col Bologna: di questo ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa. Qui alcune delle sue parole: "Peso e pressioni fanno parte del Milan, li sentiamo ogni giorno. In un grande club sono cose normali, ma domani concentriamoci su cosa fare e sull'avversario. Miglior Milan da quando sono qui? Come risultati sì, i primi tre mesi sono stati molto difficili ma non voglio ripetermi. Noi come uomini dipendiamo dai risultati".