Coppa Italia, petizione dopo le sorprese in Coppa di Francia: “Cambiatela!”

Ultimamente gli stadi dove si giocano le gare di Coppa Italia sono sempre più desolati. Al contrario, i format delle altre coppe nazionali in Europa premiano i piccoli club, le cosiddette provinciali, creano attrazione perchè danno la concreta possibilità ai piccoli club di incontrare le squadre big della nazione. Questo non solo porta più interesse verso la competizione, con stadi sempre pieni di passione, ma anche maggiori introiti economici per i club e per la stessa federazione".