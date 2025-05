Conceiçao non si mette la medaglia e non saluta Calabria

"Sono tante le valutazioni da fare. Sull’allenatore, i dubbi creati dagli ultimi risultati positivi sono svaniti insieme alla speranza di salvare il salvabile. Conceiçao in conferenza stampa non si è esposto, ma la sensazione è che anche lui ormai aspetti le due partite restanti prima di vuotare il sacco e voltare pagina: “Bisogna finire il campionato con dignità, poi parleremo. Io farò le mie analisi, chi lavora nel club farà le sue. Vedremo cosa e quanto è stato fatto di buono”, ha detto Sergio. La sconfitta con il Bologna, per il risultato ma anche per la prestazione negativa dei suoi, lo ha lasciato con l’amaro in bocca. Non ha messo al collo la medaglia che spetta ai secondi classificati, e nella passerella con accanto i giocatori del Bologna non ha salutato Calabria, l’ex con cui a gennaio si è lasciato male".