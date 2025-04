"C'è una grande festa qui per questa partita. Il 25% dei cittadini di Celje sono allo stadio stasera. Spero che possano avere una possibilità anche se la Fiorentina è molto forte"

"Rocco (Commisso ndr) è un grande appassionato di calcio. A volte lo vedo così nervoso in tribuna da temere per la sua salute. L'ho incontrato nelle due finali disputate dalla Fiorentina. Possono arrivare di nuovo in fondo se battono il Celje, vediamo se riusciranno ad alzare la Coppa. È una squadra molto buona e penso di avere una possibilità".