Inzaghi lo ha mandato in campo al 60esimo e un minuto dopo è arrivato il giallo per il centrocampista: gli costa la prima delle prossime due gare

Il giocatore però era tra i diffidati e per questo salterà la prossima sfida di Champions League, l'andata dei quarti di finale, che i nerazzurri giocheranno in Germania contro il Bayern Monaco che dopo il tre a zero dell'andata ha vinto oggi due a zero nella gara di ritorno e ha eliminato il Bayer Leverkusen di Alonso dalla competizione.