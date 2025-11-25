L'inno della Champions League torna a suonare e l’Inter risponde con la consapevolezza di chi ha saputo costruire un percorso netto nelle prime quattro giornate della fase campionato.
A Madrid, al cospetto dell’Atletico, la squadra di Cristian Chivu mercoledì 26 novembre alle ore 21 affronta una delle trasferte più impegnative della fase campionato, una sfida di grande intensità contro un avversario che fa della solidità, del ritmo e della capacità di colpire in transizione i propri punti di forza.
Per i nerazzurri, che arrivano da quattro successi su quattro, è una prova di maturità e continuità, un crocevia che può segnare in maniera importante il cammino europeo.
I PRECEDENTI
Quella del Metropolitano sarà soltanto la quarta sfida ufficiale tra Atlético Madrid e Inter. Il primo incrocio risale alla Supercoppa UEFA del 2010, quando gli spagnoli si imposero 2-0 a Monaco. Il secondo e il terzo confronto appartengono invece alla Champions League 2023/24, negli ottavi di finale: l’Inter vinse l’andata a San Siro, l’Atlético rispose al ritorno davanti al proprio pubblico e ottenne la qualificazione ai rigori.
Le trasferte spagnole sono insidiose per i nerazzurri, che non vincono in casa di un’avversaria iberica da 12 partite europee consecutive. L’ultimo successo risale alla Champions League 2004/05, un 5-1 al Valencia. Il risultato positivo più recente è invece il 3-3 sul campo del Barcellona, nella semifinale d’andata della scorsa stagione.
Il confronto tra le due squadre, però, non si è limitato alle gare ufficiali. Nel 1997, durante il Trofeo Villa de Madrid, l’Atlético batte l’Inter 1-0 grazie a un gol di Christian Vieri, mentre nelle file nerazzurre era presente l’attuale allenatore dell’Atlético, Diego Pablo Simeone. Altre amichevoli storiche includono due incontri del 1964, un 2-2 a Milano con reti in rimonta di Milani e Peirò e un 2-4 sempre in Italia con gol di Gori e Canella per l’Inter, e infine l’amichevole del 1977, vinta 2-0 dall’Atlético a Cadice.
Tra gli episodi più memorabili, resta il gol di Lautaro Martínez al Metropolitano nell’estate del 2018, durante l’International Champions Cup. Uno dei primi gol in maglia nerazzurra del Toro, realizzato con un colpo volante su assist di Kondogbia, che regalò all’Inter il successo per 1-0 contro i padroni di casa.
Più recentemente, l’Inter guidata da Cristian Chivu ha affrontato l’Atlético in un’amichevole di prestigio a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium. La gara, terminata 1-1 nei tempi regolamentari ha visto poi l’Atlético vincere ai rigori.
