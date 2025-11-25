Quella del Metropolitano sarà soltanto la quarta sfida ufficiale tra Atlético Madrid e Inter: gli incroci in passato

L'inno della Champions League torna a suonare e l’Inter risponde con la consapevolezza di chi ha saputo costruire un percorso netto nelle prime quattro giornate della fase campionato.

Per i nerazzurri, che arrivano da quattro successi su quattro, è una prova di maturità e continuità, un crocevia che può segnare in maniera importante il cammino europeo.

Quella del Metropolitano sarà soltanto la quarta sfida ufficiale tra Atlético Madrid e Inter. Il primo incrocio risale alla Supercoppa UEFA del 2010, quando gli spagnoli si imposero 2-0 a Monaco. Il secondo e il terzo confronto appartengono invece alla Champions League 2023/24, negli ottavi di finale: l’Inter vinse l’andata a San Siro, l’Atlético rispose al ritorno davanti al proprio pubblico e ottenne la qualificazione ai rigori.

Le trasferte spagnole sono insidiose per i nerazzurri, che non vincono in casa di un’avversaria iberica da 12 partite europee consecutive. L’ultimo successo risale alla Champions League 2004/05, un 5-1 al Valencia. Il risultato positivo più recente è invece il 3-3 sul campo del Barcellona, nella semifinale d’andata della scorsa stagione.

Il confronto tra le due squadre, però, non si è limitato alle gare ufficiali. Nel 1997, durante il Trofeo Villa de Madrid, l’Atlético batte l’Inter 1-0 grazie a un gol di Christian Vieri, mentre nelle file nerazzurre era presente l’attuale allenatore dell’Atlético, Diego Pablo Simeone. Altre amichevoli storiche includono due incontri del 1964, un 2-2 a Milano con reti in rimonta di Milani e Peirò e un 2-4 sempre in Italia con gol di Gori e Canella per l’Inter, e infine l’amichevole del 1977, vinta 2-0 dall’Atlético a Cadice.