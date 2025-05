Nonostante il prestigio, Marciniak è recentemente finito al centro delle polemiche per una decisione controversa nell’ottavo di finale tra Atlético e Real Madrid: durante i rigori, annullò il gol di Julián Álvarez su segnalazione del VAR – gestito dal connazionale Tomasz Kwiatkowski – per un presunto doppio tocco dell’argentino, senza andare a rivedere l’azione al monitor. La decisione fu immediata e permise al Real di avanzare ai quarti.

Marciniak non è nuovo a episodi controversi: è ricordato dai tifosi del Barça per il Real Madrid-Bayern 2-1 della semifinale di ritorno della Champions 2023-24. In quell’occasione, il suo assistente alzò la bandierina su un gol di Matthijs de Ligt che avrebbe portato ai supplementari, senza aspettare la fine dell’azione, contrariamente a quanto previsto dal regolamento. Il fischio arrivò prima del tiro, rendendo impossibile l’intervento del VAR. “È una vergogna. Tutti conosciamo le regole, deve lasciar proseguire”, esplose nel postpartita il difensore del Bayern.

Per Marciniak sarà la sesta volta con il Barcellona in campo europeo. L’ultima? Proprio il 3-3 contro l’Inter nella fase a gironi della Champions 2022-2023. Complessivamente, ha arbitrato Barça-Inter già due volte: anche nel pareggio 1-1 della stagione 2018-2019. Il bilancio dei catalani con lui è di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Per quanto riguarda l’Inter, sarà la decima partita con lui al fischietto: due vittorie, tre pari e quattro sconfitte.

Van Boekel, un curriculum pieno di ombre — Come se non bastasse, il VAR della serata sarà presidiato dall’olandese Dennis Hingler, con Pol van Boekel nel ruolo di assistente. I due furono protagonisti – a ruoli invertiti – del discusso Inter-Barcellona 1-0 della fase a gironi della Champions 2022-2023, quando non segnalarono all’arbitro Slavko Vincic un evidente tocco di mano di Dumfries in area al 92’, dopo una conclusione di Ansu Fati. Poco prima, era stato annullato un gol del pareggio a Pedri per un tocco involontario di mano proprio di Ansu, dopo un rimpallo su un difensore dell’Inter. Secondo il regolamento, la rete era valida: "Non si considera più fallo di mano se il tocco è accidentale e il gol viene poi segnato da un compagno", si legge nel testo ufficiale. Nessun intervento dal VAR in entrambi i casi.

Solo un mese prima, in Bayern-Barça (2-0), Van Boekel non aveva segnalato un netto rigore di Alphonso Davies su Dembélé, sull’0-0.

Ma l’elenco degli episodi dubbi che coinvolgono Van Boekel non finisce qui. Nella Champions 2021-22, durante Real Madrid-PSG (3-1), non avvisò il collega Danny Makkelie di una chiara carica fallosa di Benzema su Donnarumma nell’azione del primo gol madrileno, che cambiò la storia del match. In patria, è famoso per un errore che costò il titolo al PSV e lo consegnò al Feyenoord. Alla prima partita di Euro 2021, Turchia-Italia, la UEFA stessa ammise un grave errore commesso da Van Boekel al VAR nel valutare un tocco di mano. E nelle semifinali dell’Europeo commise un altro passo falso assegnando un rigore molto discusso a Sterling in Inghilterra-Danimarca.

Il passato pesa, e il presente non promette serenità: l’ombra dei precedenti inquieta Barcellona e Inter alla vigilia di una sfida che promette scintille".