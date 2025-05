“Siamo entrati in campo addormentati. Poi siamo riusciti a ribaltare una situazione davvero complicata, ma dobbiamo imparare dai nostri errori. Una semifinale di Champions può decidersi su episodi da calcio piazzato. Non possiamo permetterci che succeda anche da loro, perché sono molto forti”, ha avvertito Ferran Torres. L’attaccante valenciano ha sostituito ancora una volta l’infortunato Lewandowski, trovando nuovamente la via del gol.