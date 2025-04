Simone Inzaghi ha perso con molta probabilità Lautaro Martinez per la semifinale di ritorno di Champions League col Barcellona. Il calciatore nerazzurro si è procurato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e dovrà fare gli esami strumentali per capire l'entità del problema. Il recupero per la gara di San Siro è in pratica impossibile anche se si sentono le parole del mister in conferenza stampa.