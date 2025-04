Champions, Barcellona-Inter: ecco arbitro designato e gli assistenti

Sono stati disegnati gli arbitri delle semifinali di Champions League. La partita che andrà in scena in Spagna tra Barcellona e Inter, in programma alle 21 di mercoledì 28 aprile, sarà diretta dal francese Clement Turpin (54 gare dirette in CL). I guardalinee che lo assisteranno saranno Nicolas Danos e Benjamin Pages. Quarto uomo François Letexier. Al VAR Jérôme Brisard, mentre Willy Delajod è l'Avar designato.