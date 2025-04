Accordo Amazon-Discovery: Barcellona-Inter in chiaro sul Nove

Prime Video aveva l'esclusiva della semifinale di andata tra i blaugrana e i nerazzurri ma per un obbligo di legge deve trasmettere in chiaro un evento 'di particolare rilevanza' con un'italiana in campo

Barcellona-Inter, match valido per la semifinale di andata della Champions League 2024-2025 andrà in onda in chiaro sul Canale 9. È stato raggiunto un accordo tra Amazon e Warner Bros Discovery. Prime Video, che avrebbe trasmesso in esclusiva il match del mercoledì 30 aprile (alle 21) ha dovuto cedere i diritti della gara al canale di Zaslay. Per tutta la durata della partita apparirà così sul Canale 9 il marchio Prime Video.