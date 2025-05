La semifinale di Champions League è già partita sul profilo social del club blaugrana che martedì sera arriverà a San Siro per la semifinale di ritorno

Dopo la vittoria di ieri sera arriva in rimonta contro il Valladolid il Barcellona quest'oggi ha annunciato, attraverso i social, che Lewandowski è tornato ad allenarsi con i compagni. È stata postata la foto dell'attaccante polacco, assente all'andata ma ora a disposizione, insieme all'allenatore blaugrana, Hansi Flick.

Il club blaugrana è concentratissimo sulla gara di San Siro che sta raccontando con vari post. Alcuni sembrano proprio una minaccia per la formazione nerazzurra come la foto in cui compare Yamal, assoluto protagonista della partita dell'andata, accompagnata dalla scritta "Presto Inter, presto Inter", ripetuta più volte. Insomma nel mirino del giocatore c'è proprio la squadra nerazzurra.