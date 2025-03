"Il Real Madrid stabilirà un record storico con i prezzi per la gara di ritorno contro l’Arsenal. Secondo quanto riportato da Marca, i biglietti costeranno dai 125 euro per i posti nei settori dietro le porte nel quarto anello, fino ai 450 euro per la tribuna laterale. Questi prezzi superano i 115 e 325 euro delle stesse zone nelle partite contro Manchester City e Atlético Madrid, così come i 445 euro per il biglietto più caro lo scorso anno contro City e Bayern", spiega Calcio e Finanza che sottolinea come a Montjuic, per Barça-Dortmund, i prezzi più bassi costeranno 159 euro mentre quelli più alti 359 euro.