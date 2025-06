Bastoni: “Finale amaro, servirà tempo. Delusi, ma importante che i tifosi…”

Sui social il post del calciatore nerazzurro dopo la disfatta di Monaco: un modo per ricucire tra il passato e quello che dovrà arrivare

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 19:57)

Tra i migliori della Champions League per l'UEFA, lo avevamo visto ammaliato da Yamal e contentissimo di averlo fermato in qualche modo dopo quella serata speciale contro il Barcellona. E lo abbiamo lasciato però in lacrime, disperato, seduto a terra, che non ci credeva a quanto era appena successo sul prato dello stadio di Monaco. Alessandro Bastoni dopo qualche giorno da quella delusione clamorosa torna su quanto successo. Lo fa sui social, in un post in cui parla a cuore aperto a chi lo segue.

"È dura, non è questo il finale che immaginavamo. Una sconfitta difficile da accettare, che lascia tanta amarezza e che richiederà tanto tempo per essere compresa. Siamo delusi, prima di tutto da noi stessi", ha scritto parlando in plurale conservando quel concetto di gruppo che ha tante volte significato vittorie bellissime. E si appella a chi quella squadra l'ha seguita sempre, nel bene e nel male. Anche se è maledettamente difficile fa parte del concetto di amore. Quando ami una squadra è come sposarla. È un matrimonio è nel bene e nel male.

"Perché conosciamo l’importanza di questo traguardo per la nostra squadra, per il club e per tutti i tifosi che ci hanno accompagnato con passione in ogni momento. Ora più che mai, sappiamo quanto sia fondamentale sentirvi al nostro fianco. Continueremo a lottare e a scrivere nuove pagine della nostra storia", ha scritto Ale e ha chiuso il suo messaggio con un Forza Inter. Quando non sai da dove ricominciare, ricomincia da capo.