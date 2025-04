La formazione che Inzaghi dovrebbe impiegare prevede sulle fasce Darmian e Carlos Augusto a sinistra con Dimarco a disposizione, ma Inzaghi preferirebbe non rischiarlo. Si sta gestendo la sua situazione dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori venti giorni: si vogliono evitare ricadute. Per il resto Thuram e Lautaro in attacco. Ex della gara Sommer e Pavard che giocherà in difesa con Acerbi e Bastoni. Centrocampo titolare con Calhanoglu regista e Barella e Mkhitaryan al suo fianco.

Il Bayern

Da non sottovalutare, ovviamente, la squadra di Kompany che ha tra i suoi obiettivi conclamati la finale di Champions. Diverse le assenze nella squadra tedesca che dovrebbe giocare con Urbig in porta. In difesa Laimer, Dier, Minjae, Stanisic. In mezzo Kimmic, Goretska (recuperato) e dietro alla punta Kane (che aveva un problema alla caviglia, superato) ci sono Olise, Muller (tante polemiche sul suo mancato rinnovo) e Sane. In Germania i quotidiani hanno parlato di un'Inter in formato Bundes. Perché sono otto i giocatori nerazzurri che hanno giocato nel campionato tedesco e che hanno raccolto in totale 854 presenze in Bundesliga.