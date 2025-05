Manca sempre meno: sabato 31 maggio alle ore 21:00 l’Inter scenderà in campo a Monaco di Baviera per la finale di UEFA Champions League contro il PSG. Una notte speciale, attesa con trepidazione da tutto il popolo nerazzurro.

I tifosi dell’Inter non mancano mai di dimostrare il proprio affetto e la propria vicinanza. Anche in queste settimane, il sostegno è stato straordinario: la volontà di viaggiare a Monaco di Baviera per assistere alla finale ha raggiunto numeri incredibili.