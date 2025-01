La sorprendente sconfitta dei francesi è una buona notizia per tante squadre, soprattutto per l'Inter

La prima sorpresa del mercoledì di Champions League, è stata la sconfitta del Brest. Una sconfitta netta contro lo Shakhtar Donets per 2-0 e che fa felici tante squadre, soprattutto le italiane. L'exploit dei francesi, che rimangono a 13 punti, era diventato un problema per tante squadre e aveva alzato la quota punti per arrivare agli ottavi.