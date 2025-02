Venerdì 21 febbraio l'Inter conoscerà la sua prossima avversaria in Champions League, negli ottavi di finale

L'evento si terrà alla House of European Football di Nyon, in Svizzera, venerdì 21 febbraio alle 12:00. I nerazzurri conosceranno così il proprio cammino nella competizione: il sorteggio definirà gli ottavi di finale e il percorso di tutta la Champions League per le 16 squadre rimaste.