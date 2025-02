L'Inter, che ha chiuso la Fase Campionato al quarto posto, è qualificata direttamente agli ottavi di finale e scenderà in campo a marzo (4-5 andata, 11-12 il ritorno a San Siro).

La formazione di Inzaghi affronterà o il Feyenoord (che ha vinto il doppio confronto contro il Milan) o PSV (che ha eliminato la Juventus).

Ci sarà dunque una squadra olandese sulla strada dell'Inter, che giocherà l'andata in trasferta a Rotterdam o a Eindhoven e il ritorno a San Siro.

PSV O FEYENOORD

Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Champions League 2024/25 si svolgerà venerdì 21 febbraio alle 12:00 CET presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) e verrà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali dell'Inter.

Le prime otto classificate della fase campionato si sono qualificate automaticamente agli ottavi di finale e vengono ora raggiunte dalle otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la novità dell'edizione 2024/25.

Dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta in poi, il torneo segue un tabellone in cui le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono prestabilite in base al piazzamento finale nella fase campionato.

Il 21 febbraio quindi non solo l'Inter conoscerà la propria avversaria negli ottavi di finale (Feyenoord o PSV) ma anche la parte di tabellone nella quale sarà posizionata.

In particolare:

- se l'Inter verrà estratta con il Feyenoord (che ha vinto lo spareggio contro il Milan), negli eventuali quarti affronterebbe una tra Bayern Monaco, Atletico Madrid o Bayer Leverkusen;

- se l'Inter verrà estratta con il PSV, negli eventuali quarti affronterebbe una tra Real Madrid, Atletico Madrid o Bayer Leverkusen.

LE DATE DELLA CHAMPIONS LEAGUE —

Sorteggio ottavi e tabellone completo: 21 febbraio 2025

Ottavi: 4/5 & 11/12 marzo

Quarti: 8/9 & 15/16 aprile

Semifinali: 29/30 aprile & 6/7 maggio

Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)

GUIDA AL SORTEGGIO — I club possono affrontare squadre della stessa federazione e squadre già affrontate nella fase campionato.

OTTAVI DI FINALE: — I club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). I club di ogni coppia di teste di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata dal sorteggio degli spareggi. Per il sorteggio vengono preparate quattro urne. Le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie vengono posizionate nelle corrispondenti urne, contrassegnate in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegna il lato del tabellone per tutte le teste di serie, iniziando con le squadre classificate al 7°/8° e finendo con le squadre al 1°/2° posto. Viene estratta un pallina dall'urna contenente le prime due squadre pertinenti (ovvero quelle classificate al 7° e 8° posto) e la pallina viene aperta per mostrare la squadra. La prima estratta viene posizionata nel posto riservato sul lato argento del tabellone (vedere grafico sopra). L'altra testa di serie viene quindi estratta, mostrata e posizionata nel posto riservato sul lato blu del tabellone (vedere sopra). La procedura viene ripetuta con le restanti teste di serie. In linea di principio, le teste di serie giocano il ritorno in casa.

QUARTI DI FINALE: — Il sorteggio viene effettuato per determinare l'ordine delle partite (ovvero quale squadra ospiterà l'andata e quale squadra il ritorno), perché tutte le potenziali avversarie sono note fino alla finale. Per questo sorteggio vengono preparate quattro urne, due per il lato argento e due per il lato blu del tabellone. Ogni urna contiene due palline, che rappresentano le vincitrici degli ottavi di finale sul lato pertinente del tabellone. La prima estratta indica la squadra che giocherà la gara di andata dei quarti di finale in casa, la seconda pallina indica la squadra che giocherà il ritorno in casa. La procedura viene ripetuta con le restanti urne per completare gli accoppiamenti dei quarti di finale.

SEMIFINALI: — Per questo sorteggio vengono preparate due urne, una per il lato argento del tabellone con le palline contenenti i bigliettini "Vincitrice QF 1" e "Vincitrice QF 2" e una per il lato blu con i bigliettini "Vincitrice QF 3" e "Vincitrice QF 4". Il sorteggio inizia mescolando ed estraendo le palline dell'urna per il lato argento del tabellone. La prima estratta indica la squadra che giocherà la semifinale di andata sul lato argento in casa, la seconda estratta indica la squadra che giocherà il ritorno in casa. La procedura viene ripetuta con l'altra urna per completare gli accoppiamenti delle semifinali. Poiché le squadre sono già state assegnate a un lato del tabellone con il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta / ottavi di finale, per la finale non viene effettuato alcun sorteggio. La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone è designata come squadra di casa pro forma in finale.

