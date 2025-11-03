Archiviata la sofferta vittoria di Verona, l'Inter è attesa dalla quarta giornata di Champions League. A San Siro i nerazzurri affronteranno il Kairat.
CHAMPIONS – La direzione di Inter-Kairat affidata al portoghese Godinho
Archiviata la vittoria di Verona, l'Inter è attesa dalla quarta giornata di Champions. Il portoghese arbitrerà la gara contro il Kairat
"La direzione di Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato di Champions, in programma mercoledì 5 novembre alle 21, é stata affidata al portoghese Luis Godinho, assistito dai connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida. Marsiglia-Atalanta (ore 21) sarà arbitrata dallo spagnolo José María Sánchez, assistenti Raúl Cabanero e Inigo Prieto".
