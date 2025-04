Il programma delle gare di andata dei quarti di finale di Champions League si è chiuso con le vittorie interne di Barcellona e Paris Saint-Germain. Tutto facile per i blaugrana, che travolge il Borussia Dortmund con un 4-0 che lascia pochi spazio a sogni di rimonta. Raphinha sblocca il punteggio nel primo tempo, nella ripresa chiude i conti il grande ex Lewandowski con una doppietta, prima del sigillo finale di Yamal.

Vittoria in rimonta, invece, per il Paris Saint-Germain, che batte l'Aston Villa 3-1 dopo essere andato in svantaggio: inglesi in rete al 35' con Rogers, pochi minuti dopo Doue rimette il risultato in parità con uno splendido destro a giro all'incrocio dei pali. Kvaratskhelia a inizio secondo tempo porta avanti i parigini, nel recupero ci pensa Nuno Mendes ad ampliare il divario.