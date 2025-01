Il regolamento del torneo prevede che in caso di arrivo a pari punti, la posizione in classifica sarà determinata dalla differenza reti.

Per l'Inter l'accesso alle prime otto è vicino ma è ancora legato al risultato della sfida con la squadra del Principato e a quello della altre squadre che cercano un posto negli ottavi. Un punto, per la squadra di Inzaghi, sarebbe sufficiente per la qualificazione diretta agli ottavi.