I rossoneri vanno in vantaggio sugli sviluppi di calcio d'angolo con Pulisic, che batte dalla bandiera ed esulta in seguito a una carambola nell'area piccola. Poi, come detto, nel finale di prima frazione il rosso a Onyedika per fallaccio su Reijnders che mette in discesa la partita per la squadra di Fonseca. Eppure, i belgi riescono anche a pareggiare grazie alla rete di Sabbe in apertura di ripresa. Poi, però, il Milan chiude i conti con la doppietta proprio di Reijnders.