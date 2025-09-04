La nuova Champions League ha introdotto una rivoluzione storica. Con l’introduzione del maxi girone unico da 36 squadre, il torneo assume una dimensione inedita, che cambierà radicalmente il modo di vivere la fase iniziale della competizione. Non più otto gironi da quattro, ma un unico grande gruppo in cui ogni squadra affronterà otto avversarie diverse, in un calendario fitto e di altissimo livello. Questa formula, voluta dall’UEFA per aumentare spettacolo e competitività, renderà ancora più complesso il cammino verso la fase a eliminazione diretta.