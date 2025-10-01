Si è chiuso il programma della seconda giornata di Champions League. Una vittoria e un pareggio per le squadre italiane: il Napoli batte 2-1 lo Sporting grazie a una doppietta di Hojlund, mentre la Juventus pareggia 2-2 sul campo del Villarreal venendo ripresa dall'ex Veiga in pieno recupero. Il PSG vince in trasferta contro il Barcellona, Manchester City fermato dal Monaco (2-2).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Champions League, i risultati del mercoledì: Hojlund trascina il Napoli, Juventus ripresa all’ultimo
coppe
Champions League, i risultati del mercoledì: Hojlund trascina il Napoli, Juventus ripresa all’ultimo
Gli azzurri di Conte battono 2-1 lo Sporting grazie a una doppietta dell'attaccante danese, bianconeri ripresi dall'ex Veiga
I risultati:
Qarabag-Copenhagen 2-0: 28' Zoubir, 83' Addai
Union SG-Newcastle 0-4: 17' Woltemade, 43' rig., 64' rig. Gordon, 80' Barnes
Arsenal-Olympiacos 2-0: 12' Martinelli, 92' Saka
Barcellona-PSG 1-2: 19' Torres (B), 38' Mayulu (P), 90' Ramos (P)
Bayer Leverkusen-PSV 1-1: 65' Kofane (B), 72' Saibari (P)
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao 4-1: 28' Svensson (B), 50' Chukwuemeka (B), 61' Guruzeta (A), 82' Guirassy (B), 91' Brandt (B)
Monaco-Manchester City 2-2: 15', 44' Haaland (MA), 18' Teze (MO), 90' rig. Dier (M)
Napoli-Sporting 2-1: 36' Hojlund, 79' (N), 62' rig. Suarez (S)
Villarreal-Juventus 2-2: 18' Mikautadze (V), 49' Gatti (J), 56' Conceicao (J), 90' Veiga (V)
© RIPRODUZIONE RISERVATA