Champions League, si riparte: ecco data e ora del sorteggio di Monaco

A partire dal piatto 1, verrà estratta una pallina fisica prima che il software estragga le otto avversari. Il calendario delle partite con le date delle partite e gli orari di inizio sarà comunicato entro sabato 30 agosto. Novità per il sorteggio della Europa League e della Conference League: sarà combinato per la prima volta in un unico spettacolo speciale in diretta dal Grimaldi Forum di Monaco.