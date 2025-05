«Inter-Barcellona? Voglio essere onesto con me stesso, non so che tipo di partita può venire fuori. Se tu limiti Yamal e Rafinha hai più possibilità di vincere ma queste sono banalità». Serse Cosmi a Radio Lega Serie A ha parlato della prossima sfida di Champions che attende i nerazzurri.

«Devo dire che magari sulle palle inattive l'Inter è devastante in alcune situazioni e può giocare molto in quelle situazioni. Loro le soffrono quelle situazioni perché l'Inter ha dei giocatori, per esempio quando vieni a saltare con Dumfries, quando hai Thuram, Acerbi, Bastoni e hai gente come Calhanoglu e Dimarco, che mettono certi palloni, è dura per tutte le squadre. Quando questi vanno ad attaccare, vedi la rabbia, l'agonismo cioè vogliono far gol perché sanno di poterlo fare e l'Inter potrebbe sfruttare queste situazioni. Barcellona fuori casa non è cuor di leone. Però l'Inter, i 70-80 mila di San Siro, lo stadio ti fa correre, ti dà una forza maggiore», ha aggiunto nel suo intervento sulla squadra di Inzaghi.