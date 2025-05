Le parole dell'ex calciatore sulla squadra di Luis Enrique, l'altra finalista di Champions League insieme all'Inter

«Vero che il PSG ha speso anche un po' per questa formazione ma ci scordiamo che la partenza di Mbappé ha fatto risparmiare 150 mln e quindi è quanto ha speso per rifare la squadra. La bravura di Luis Enrique è di aver preso talenti pronti e fatti per lui e il suo progetto di gioco e che sono diventati titolari inamovibili. Hanno permesso a questa squadra di vincere due trofei senza discussione e di arrivare in finale con qualche sofferenza per giocarsela contro una squadra esperta». Così Paolo Di Canio su Skysport ha parlato della prossima rivale dell'Inter, l'ultima di questa stagione, nella finale di Champions League.

«Noi ci auguriamo che la squadra italiana possa portare a casa la Champions League ma i francesi ci sono arrivati con merito e con 11 giocatori che lottano nelle due fasi e con il talento gioca bene e produce risultati. Questo è stato il coraggio del PSG di Luis Enrique: via Mbappé e costruzione di un gruppo».

L'opinionista di Skysport ha parlato anche dell'arrivo di Kvara a Parigi: «Pensando ai principi di gioco di Luis Enrique l'arrivo di Kvara è perché quello che fa in fase di possesso e non lo fa con una cattiveria e una determinazione che Barcola pur essendo un talento meraviglioso non ha perché è giovane, deve migliorare. Kvara ha questa capacità individuale ma non è fine a se stessa e gioca per il compagno con una cattiveria che lo rende determinante. Con Spalletti è diventato disciplinato, ha motivazioni interiori importanti, la palla se la mangia e la condivide con i compagni e a Parigi così è stato un gioco da ragazzi diventare titolare», ha aggiunto l'ex calciatore.

«A differenza dell'allenamento dell'Inter, che di solito in partita fa i cross dall'esterno, ma non ha fatto addestramento in merito, il PSG che difficilmente mette palla alta sta facendo delle altre esercitazioni. Magari stanno provando qualcosa di diverso per mettere in difficoltà la squadra nerazzurra», ha concluso.

