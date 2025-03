Il Borussia Dortmund vince 2-1 in rimonta contro il Lille e stacca il pass per i quarti di finale di Champions

Il Borussia Dortmund vince 2-1 in rimonta contro il Lille e stacca il pass per i quarti di finale dove affronterà il Barcellona.

I francesi passano in vantaggio al 5' con il gol di Jonathan David e sognano fino al 54' quando Meunier stende in area Guirassy e l'arbitro assegna il rigore al Dortmund. Sul dischetto si presenta Emre Can che non sbaglia per il pareggio.