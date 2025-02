Champions League, oggi alle 12 il sorteggio per l’Inter: dove vederlo in tv

Al momento, non ci sono indicazioni sulla possibilità vedere in diretta il sorteggio anche in chiaro, ma rimane comunque aperta l’opportunità grazie TV8 (canale di proprietà della pay tv di Comcast), che ha già trasmesso ogni settimana il miglior match tra formazioni straniere. Il sorteggio sarà trasmesso gratuitamente in streaming anche dalla UEFA, sul suo sito ufficiale.