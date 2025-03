Tra poco più di un'ora l'Inter scenderà in campo al de Kuip: le scelte di formazione di Simone Inzaghi

Tra poco più di un'ora l'Inter scenderà in campo al de Kuip dove affronterà il Feyenoord per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi è alle prese con l'emergenza sulla fascia sinistra dove ha perso per infortunio Dimarco, Zalewski, Carlos Augusto e Darmian. La scelta del tecnico è quella anticipata da FcInter1908.it, ovvero alzare Bastoni sulla linea di centrocampo.