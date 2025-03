Questa sera Feyenoord e Inter si affronteranno nell'andata degli ottavi di Champions League. Robin van Persie dovrà fare i conti con una infermeria piena. Non prenderanno parte alla gara Gernot Trauner , Bart Nieuwkoop , Ramiz Zerrouki , Quinten Timber , Hwang In-beom , Antoni Milambo , Calvin Stengs , Facundo González , Jordan Lotomba , Chris-Kévin Nadje e Justin Bijlow non saranno presenti per infortunio.

Anche Oussama Targhalline, Quilindschy Hartman e Stéphano Carrillo non saranno disponibili per la gara contro i nerazzurri. Givairo Read ha ricevuto un cartellino rosso contro il Milan e mancherà anche lui perché squalificato. La notizia positiva riguarda il ritorno in squadra di Ayase Ueda e Jakub Moder. Van Persie ha grossi problemi nel ruolo di terzino destro, posizione praticamente vuota senza Nieuwkoop, Read e Lotomba. "Come staff, ci sono passati per la testa diversi scenari per ovviare al problema", ha detto l'allenatore durante la conferenza stampa di ieri.