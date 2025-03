Negli uffici della Serie A, dopo avere studiato il caso olandese, sono giunti alla conclusione che da noi una soluzione simile sarebbe impossibile, per diverse ragioni. La prima: il principio di tutela dell’integrità del campionato. In un Paese in cui club e tifoserie protestano per il rinvio di una partita causato da un’alluvione – è successo in questa stagione per Bologna-Milan, con i rossoneri che chiedono danni – come reagirebbe una società calcistica alla notizia del posticipo di una gara per venire incontro alle esigenze europee degli avversari? La seconda ragione è più pratica: il campionato olandese ha 18 squadre, la Serie A ne ha 20. Più squadre significa più partite, e meno giorni liberi in cui recuperare eventuali gare rinviate.