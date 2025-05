«Mi sta colpendo come se la stanno godendo e abbiamo visto tante rifiniture ed erano stati gli allenatori a dire di godersela, poi sappiamo anche non era mai così». Così Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha commentato la rifinitura dell'Inter svolta all'Allianz Arena dove domani sera si giocherà la finale di Champions 2024-2025. Una finale alla quale la squadra di Inzaghi è arrivata battendo squadre come Bayern Monaco e Barcellona e che arriva dalla finale persa con il City nel 2023.

«Nel caso dell'Inter, in questa rifinitura - ha continuato il giornalista di Sky - non c'è stato bisogno che Simone Inzaghi lo dicesse. Se la stanno godendo da soli forse perché hanno giocato tre anni fa ed erano più tesi e forse perché è un ossessione la CL più per il PSG che stanno godendosi il momento e lo vedi da sorrisi, condivisione, da come condividono i momenti anche della rifinitura».