I biglietti sono in vendita a partire da 10 euro su vivaticket.com

I biglietti saranno nominativi: non è previsto il cambio utilizzatore.

Le persone con disabilità non deambulanti possono inviare la propria richiesta all’indirizzo personecondisabilita@inter.it entro le ore 15:00 di mercoledì 28 maggio. Solo i richiedenti che riceveranno conferma via e-mail – compatibilmente con la disponibilità – riceveranno le istruzioni per accedere all’evento.