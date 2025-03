L'ha spuntata il Real Madrid che si è qualificato agli ottavi della Champions League a danno dell'Atletico in un derby di Spagna tutto europeo che è finito ai rigori. E ci sono state non poche polemiche per un penalty tolto all'attaccante di Simeone, Alvarez, che quando ha battuto il calcio di rigore ha toccato due volte il pallone. Alla fine della partita l'allenatore dei Colchoneros era infuriato: «Non ho mai visto il Var richiamare un arbitro per in una situazione come quella di stasera. Alzate la mano tutti qui - ha detto ai giornalisti in conferenza stampa - se avete visto che Julian ha toccato la palla due volte nel rigore. Forza! Nessuno alza la mano. Passiamo a un'altra domanda».