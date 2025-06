"Nello sport si vince e si perde. Purtroppo questa finale è andata male, come nessun tifoso si aspettava". Così il tennista Fabio Fognini, noto tifoso dell'Inter ieri presente a Monaco per la finale di Champions contro il PSG, ha commentato la sconfitta per cinque a zero contro i parigini.

Una caduta clamorosa che si è consumata davanti a migliaia e migliaia di tifosi allo stadio, in ogni angolo del mondo a seguire i colori nerazzurri. Una caduta inattesa: "Ma sono le esperienze che rimangono nel cuore e che ci insegnano com’è la vita… Ma l’amore per questi colori resta immenso, oggi più di ieri. Ho incontrato tanti tifosi fantastici che, come me, non smetteranno mai di supportare l’Inter. Complimenti al PSG per una vittoria super meritata. Si cade, ci si rialza. Sempre Forza Inter", ha aggiunto nel suo post su Instagram lo sportivo forse anche per risollevare un po' l'umore di un ambiente che da ieri sera è immobile, attonito, non riesce ancora a credere a quanto visto sul prato dell'Allianz Arena.