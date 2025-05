"Giocheremo una semifinale di Champions League senza avere la possibilità di allestire una coreografia degna di un simile evento. Una libertà di tifare negata senza alcuna logica. Uno stadio intero tenuto in scacco da decisioni completamente insensate e prive di qualsiasi razionalità. Ancora una volta, metteremo da parte l'orgoglio per il bene della nostra Inter. Stringeremo i denti e deporremo l'ascia di guerra, perché la maglia per noi viene prima di ogni cosa. Martedì canteremo dal primo minuto, trascinando il tifo dal fischio d'inizio. Tutto lo stadio dovrà fare la sua parte. Dal primo anello arancio fino al terzo anello rosso: ognuno dovrà dare il suo contributo e tornare a casa senza un briciolo di voce. C'è bisogno che il popolo interista si unisca in una sola anima e trascini la squadra oltre ogni limite. Sappiamo di cosa siamo capaci. E arrivato il momento di dimostrarlo al mondo intero. Proseguiremo con la nostra protesta nelle restanti partite, con la speranza che qualcosa possa cambiare in futuro. La nostra battaglia non si ferma perché la libertà di tifare non è un privilegio ma un diritto sacrosanto".