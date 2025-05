L'eliminazione del City? Arrivavamo da un periodo difficile in Champions League, non giocavamo male, ma ogni tanto perdevamo. Abbiamo avuto occasioni, ma non abbiamo segnato, abbiamo subito gol. Abbiamo discusso tra i giocatori e ci siamo detti che dovevamo cambiare qualcosa. Abbiamo giocato una partita molto completa in casa. Abbiamo vinto, abbiamo giocato bene, abbiamo mostrato un altro lato della squadra. Da lì in poi, abbiamo iniziato a credere di poter andare lontano in Champions League. Questa è la partita che ha cambiato la nostra stagione.