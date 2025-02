Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League. L'Inter dovrà affrontare il Feyenoord che ha appena eliminato il Milan, una gara da non sottovalutare per la squadra di Simone Inzaghi. "Il migliore in Europa tra le italiane, visto che ha pescato il Feyenoord. Poi dopo Bayern o Bayer e Barcellona in semifinale. Ma ha evitato Real, Liverpool, PSG. Speriamo ci rappresenti nel miglior modo possibile".